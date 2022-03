Vegane Kost - was dabei zu beachten ist

Eine gut geplante vegane Kostform kann im Kindesalter aufgrund des günstigen Fettsäuremusters und der hohen Zufuhr an Vitamin E, K, B1, B6 und C, Eisen, Folsäure, Kalium, Magnesium und sekundären Pflanzenstoffen durchaus Vorteile mit sich bringen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) führte in einer Stellungnahme hingegen an, dass rein pflanzliche Kost für Säuglinge, Kleinkinder, Schwangere und Stillende nicht geeignet sei.