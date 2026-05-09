Großeinsatz bei Feuer in Tiroler Restaurant

Feuerwehr konnte löschen, glücklicher Zufall

Die alarmierten Feuerwehren konnten mit einer Steckleiter zum Brandherd vordringen. Ein Atemschutztrupp rückte vor und konnte den Brand schließlich löschen. Alexander Seregdy, Kommandant der FF Leutasch, sprach von einem glücklichen Zufall, dass die Einsatzkräfte bereits zuvor bei einem weiteren Einsatzort gesammelt waren: „Wir hatten Glück, dass wir schon vorher bei einem Gaseinsatz waren. Deshalb sind wir bereits im Auto gesessen. Es war die letzte Sekunde, bevor das Feuer auf das Dach übergegriffen hat.“