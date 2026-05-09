Großeinsatz bei Feuer in Tiroler Restaurant

Spektakulärer Einsatz für die Feuerwehren aus Leutasch, Unterleutasch und Seefeld am Freitagnachmittag! In einem Restaurant in Tirol war ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen konnten rasch eingedämmt und schließlich erfolgreich bekämpft werden.
Gegen 14.30 Uhr heulten in der Gemeinde Leutasch (Bezirk Innsbruck-Land) die Sirenen auf! In einem Restaurant war ein Feuer ausgebrochen. Der Besitzer bemerkte dies und setzte umgehend den Notruf ab.
Gemeinsam mit einem Mitarbeiter versuchte er zunächst, das Feuer selbst zu löschen. Dem Duo gelang dies jedoch nicht, und sie verließen das Gebäude. Die beiden und ein weiterer Mitarbeiter mussten von der Rettung versorgt werden, blieben aber wohl unverletzt.
Feuerwehr konnte löschen, glücklicher Zufall
Die alarmierten Feuerwehren konnten mit einer Steckleiter zum Brandherd vordringen. Ein Atemschutztrupp rückte vor und konnte den Brand schließlich löschen. Alexander Seregdy, Kommandant der FF Leutasch, sprach von einem glücklichen Zufall, dass die Einsatzkräfte bereits zuvor bei einem weiteren Einsatzort gesammelt waren: „Wir hatten Glück, dass wir schon vorher bei einem Gaseinsatz waren. Deshalb sind wir bereits im Auto gesessen. Es war die letzte Sekunde, bevor das Feuer auf das Dach übergegriffen hat.“
Es war die letzte Sekunde, bevor das Feuer auf das Dach übergegriffen hat.
Alexander Seregdy, Kommandant FF Leutasch
Die Landesstraße wurde im Bereich des Gebäudes gesperrt. Die Brandursache ist derzeit noch nicht klar. Weitere Ermittlungen laufen.
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