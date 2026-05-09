Wohin mit dem Müll: Zu wenig Mistplätze in Wien?

Weniger Autos, mehr Müll und weitere Wege: Während Wiens Bevölkerung wächst und nur noch ein Teil der Haushalte ein eigenes Auto hat, ist die Zahl der Mistplätze in zwei Jahrzehnten deutlich geschrumpft. Was früher ums Eck erreichbar war, liegt heute oft an der Peripherie. Ist das ein kluger Effizienzschritt oder ein Rückschritt für nachhaltige Entsorgung im Alltag?
Was landet wirklich dort? Offiziell „in erster Linie“ Sperriges, doch im praktischen Alltag sammeln sich auch Kleinteile: alte Blumentöpfe, ausgediente Ladekabel, Erde, Holzreste, LED-Lampen, Datenträger. Dinge, die nicht immer ins Lastenrad passen und für viele ohne Auto zum kleinen Logistikprojekt werden.
Die Stadt argumentiert: Größere, modern ausgestattete Standorte bündeln Know-how, Sicherheits- und Umweltstandards. Kritiker entgegnen: Zentralisierung fördert „Mülltourismus“ und verleitet dazu, Problemstoffe doch falsch zu entsorgen, wenn der Weg zu weit ist. Während andere europäische Städte auf temporäre Sperrmülltage setzen – mit sozialem Nebeneffekt des Tauschens –, bleibt Wien skeptisch und warnt vor Vermüllung und missbräuchlicher Anlieferung.
Wie erleben Sie persönlich die Entsorgung in Ihrer Wohngegend: praktikabel oder frustrierend? Haben längere Wege Ihr Trennverhalten verändert? Braucht es wieder kleinere, wohnortnahe Mini-Hubs oder eher mobile Sammelaktionen? Würden regelmäßige „Abhol-Tage“ im Grätzel helfen? Welche Idee hätten Sie, um den Weg effizienter zu machen? Teilen Sie Ihre Sicht unten in den Kommentaren!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.