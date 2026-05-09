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Wohin mit dem Müll: Zu wenig Mistplätze in Wien?

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09.05.2026 13:30
(Bild: Karl Schöndorfer / picturedesk.com)
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Von Community

Weniger Autos, mehr Müll und weitere Wege: Während Wiens Bevölkerung wächst und nur noch ein Teil der Haushalte ein eigenes Auto hat, ist die Zahl der Mistplätze in zwei Jahrzehnten deutlich geschrumpft. Was früher ums Eck erreichbar war, liegt heute oft an der Peripherie. Ist das ein kluger Effizienzschritt oder ein Rückschritt für nachhaltige Entsorgung im Alltag?

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Was landet wirklich dort? Offiziell „in erster Linie“ Sperriges, doch im praktischen Alltag sammeln sich auch Kleinteile: alte Blumentöpfe, ausgediente Ladekabel, Erde, Holzreste, LED-Lampen, Datenträger. Dinge, die nicht immer ins Lastenrad passen und für viele ohne Auto zum kleinen Logistikprojekt werden.

Die Stadt argumentiert: Größere, modern ausgestattete Standorte bündeln Know-how, Sicherheits- und Umweltstandards. Kritiker entgegnen: Zentralisierung fördert „Mülltourismus“ und verleitet dazu, Problemstoffe doch falsch zu entsorgen, wenn der Weg zu weit ist. Während andere europäische Städte auf temporäre Sperrmülltage setzen – mit sozialem Nebeneffekt des Tauschens –, bleibt Wien skeptisch und warnt vor Vermüllung und missbräuchlicher Anlieferung.

Wie erleben Sie persönlich die Entsorgung in Ihrer Wohngegend: praktikabel oder frustrierend? Haben längere Wege Ihr Trennverhalten verändert? Braucht es wieder kleinere, wohnortnahe Mini-Hubs oder eher mobile Sammelaktionen? Würden regelmäßige „Abhol-Tage“ im Grätzel helfen? Welche Idee hätten Sie, um den Weg effizienter zu machen? Teilen Sie Ihre Sicht unten in den Kommentaren!

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