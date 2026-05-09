Wohin mit dem Müll: Zu wenig Mistplätze in Wien?

Weniger Autos, mehr Müll und weitere Wege: Während Wiens Bevölkerung wächst und nur noch ein Teil der Haushalte ein eigenes Auto hat, ist die Zahl der Mistplätze in zwei Jahrzehnten deutlich geschrumpft. Was früher ums Eck erreichbar war, liegt heute oft an der Peripherie. Ist das ein kluger Effizienzschritt oder ein Rückschritt für nachhaltige Entsorgung im Alltag?