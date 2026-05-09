Wie das Finanzamt Österreich nach Linz wanderte

Enge Bande zur ÖVP

Im Fall der Finanzverwaltungsreform führte das schließlich zu Änderungen in der Bundesabgabenordnung und zur Schaffung eines zentralen Finanzamts mit Sitz in Linz durch Anordnung des Finanzministers. Dass Manhal Oberösterreicher ist und mit einer langjährigen ÖVP-Landtagsabgeordneten aus Oberösterreich verheiratet ist, verstärkt nun die politischen Fragen rund um die durchaus überraschende Standortentscheidung. Schon bei der Umsetzung hatten NEOS-Abgeordnete in einer parlamentarischen Anfrage kritisch gefragt: „Schickt der Finanzminister das Finanzamt wegen der ÖVP auf Wanderzirkus?“ Und die SPÖ hinterfragte – ebenfalls in einer parlamentarischen Anfrage -, wie es zur Bestellung des Oberösterreicher Manhals gekommen sei. Blümel teilte mit: Manhal sei als einer von sechs Bewerbern „bestgeeignet“ gewesen.