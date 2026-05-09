AUA: Tickets teurer, neuer Tarif ohne Handgepäck

Ultra-Kurzstrecken nicht rentabel, aber wichtig für Standort

Außerdem sprach sich Mann trotz der wirtschaftlichen Unrentabilität gegen eine Streichung der Ultra-Kurzstreckenflüge aus. „Ich bräuchte diese Ultra-Kurzstreckenflüge nicht“, sagte sie gegenüber dem ORF-Radiosender. Es gehe ihr bei der Debatte vielmehr um eine Standortfrage. „Wenn ich rein wirtschaftlich eine Entscheidung treffen würde, hätte ich den Innsbruck- und auch Klagenfurt- oder Graz-Flug wahrscheinlich schon nicht mehr im Portfolio, aber wir sehen uns hier natürlich auch in der Standortverantwortung.“ So habe etwa Innsbruck bereits den Frankfurt-Flug verloren.