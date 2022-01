Gesund und fit: So starten Sie vegan ins neue Jahr

Sich gesünder ernähren oder vielleicht sogar ein paar Kilos abspecken - so hört sich so mancher Neujahrsvorsatz an. Doch viele Menschen wollen auch mit dem Rauchen aufhören, ihren Alkoholkonsum beschränken oder eine vegetarische oder vegane Ernährungsweise ausprobieren. Vier Wochen ohne Tierprodukte - dazu ruft etwa die gemeinnützige Kampagne „Veganuary“ auf. Wir verraten, was hinter der Aktion steckt und warum sich Mitmachen lohnt!