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Arbeloa zum Eklat:

„Werde sie nicht am Scheiterhaufen verbrennen“

La Liga
09.05.2026 12:37
Alvaro Arbeloa hat sich zum Prügel-Eklat geäußert.
Alvaro Arbeloa hat sich zum Prügel-Eklat geäußert.(Bild: EPA/Daniel Gonzalez)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Im Wirbel um die heftige Rangelei von Federico Valverde und Aurelien Tchouameni in der Kabine von Real Madrid will Trainer Alvaro Arbeloa auf weitere Sanktionen gegen das Duo verzichten. „Was ich nicht tun werde, ist, sie auf einem Scheiterhaufen auf dem Stadtplatz zu verbrennen, denn das haben sie nicht verdient. Es ist Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen“, sagte der Coach des spanischen Fußball-Rekordmeisters am Tag vor dem Clasico gegen den Tabellenersten FC Barcelona.

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Wegen des Vorfalls hatte der Klub die beiden Fußballprofis zu einer saftigen Geldstrafe von jeweils 500.000 Euro verdonnert. Bei der angeblichen Prügelei hatte sich Valverde laut spanischen Sportmedien an einer Tischkante eine blutende Wunde am Kopf zugezogen. Der Uruguayer hatte danach allerdings betont, sein französischer Teamkollege Tchouameni habe ihn nicht geschlagen und er ihn auch nicht. Arbeloa bezeichnete den Streit als „sinnlos“ und versicherte: „Meine Spieler haben ihren Fehler eingesehen, ihre Reue zum Ausdruck gebracht und um Vergebung gebeten.“

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