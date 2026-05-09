Häftling seilte sich aus Innsbrucker Gefängnis ab

Fast spurlos verschwunden ist diese Woche ein Häftling aus dem Innsbrucker „Ziegelstadel“. Er soll sich am Dienstagabend aus einem Fenster abgeseilt haben. Dafür dürfte er Hand- und Leintücher verwendet haben. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb offenbar noch erfolglos. Das Justizministerium bestätigte den Fall.