Häftling seilte sich aus Innsbrucker Gefängnis ab

Ein filmreifer Ausbruch soll einem Häftling diese Woche in der Justizanstalt Innsbruck gelungen sein. Er dürfte sich aus einem Fenster abgeseilt haben und anschließend geflohen sein. Er ist weiter auf der Flucht.
Fast spurlos verschwunden ist diese Woche ein Häftling aus dem Innsbrucker „Ziegelstadel“. Er soll sich am Dienstagabend aus einem Fenster abgeseilt haben. Dafür dürfte er Hand- und Leintücher verwendet haben. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb offenbar noch erfolglos. Das Justizministerium bestätigte den Fall.
Der Mann sei wegen Betrugs verurteilt worden. Im Rahmen von Vollzugslockerungen durfte er sich offenbar als Freigänger unbewacht bewegt haben dürfen, berichtet die „Tiroler Tageszeitung“.
Zweiter Fall binnen weniger Monate
Bereits im Februar gelang einem weiteren Häftling ein Ausbruch. Der Mann nutzte einen Krankenhausaufenthalt in Natters im Bezirk Innsbruck-Land und entkam durch ein Fenster. Wenige Tage später wurde er jedoch wieder festgenommen.
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