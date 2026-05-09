Gollowitzer appelliert an die Vernunft der Fans

2300 Austria-Fans kehren am Sonntag beim 350. Wiener Derby nach Hütteldorf zurück. Präsident Kurt Gollowitzer sprach mit den Fanklub-Vertretern, rund ums Stadion sind Straßen gesperrt.
„Nein, unsere Fans haben sich vorbildlich verhalten. Warum sollten wir sie dafür jetzt bestrafen? Wir folgen Rapid in diesem Fall nicht“, meinte Austrias Präsident Kurt Gollowitzer nach dem 2:0-Derbysieg in Favoriten am 15. Februar. Als Rapid-Anhänger Bengalen gezündet, auch Rakete abgeschossen hatten. Weshalb Grün-Weiß ja bis 2029 auf seine Fans in der Generali-Arena verzichtet.
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