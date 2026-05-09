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Austria-Präsident

Gollowitzer appelliert an die Vernunft der Fans

Bundesliga
09.05.2026 12:30
2300 Austria-Fans unterstützen Violett am Sontag in Hütteldorf.
2300 Austria-Fans unterstützen Violett am Sontag in Hütteldorf.(Bild: GEPA)
Porträt von Lukas Schneider
Von Lukas Schneider

2300 Austria-Fans kehren am Sonntag beim 350. Wiener Derby nach Hütteldorf zurück. Präsident Kurt Gollowitzer sprach mit den Fanklub-Vertretern, rund ums Stadion sind Straßen gesperrt.

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„Nein, unsere Fans haben sich vorbildlich verhalten. Warum sollten wir sie dafür jetzt bestrafen? Wir folgen Rapid in diesem Fall nicht“, meinte Austrias Präsident Kurt Gollowitzer nach dem 2:0-Derbysieg in Favoriten am 15. Februar. Als Rapid-Anhänger Bengalen gezündet, auch Rakete abgeschossen hatten. Weshalb Grün-Weiß ja bis 2029 auf seine Fans in der Generali-Arena verzichtet.

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