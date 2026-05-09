„Von uns hat noch keiner einen Flug gebucht!“

Im 350. Wiener Derby kann Rapid am Sonntag Platz vier, damit das Ticket zur Quali der Conference-League absichern. Das ist das Minimalziel. Dass in der Saison viel möglich gewesen wäre, zeigen die direkten Duelle mit den drei Titelkandidaten. „Was, wäre, wenn“-Gedanken, die Grün-Weiß weh tun. Und noch kann ja auch eine Saisonverlängerung, das Play-off blühen...