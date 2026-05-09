„KI-Gigantomanie“: Zweifel an der Strategie der EU

Für eine mögliche Gigafactory in Deutschland stehen mehrere potenzielle Anbieter in den Startlöchern und warten auf die EU, die immer noch an der Ausschreibung und den Bedingungen für eine Förderung arbeitet. Einen Termin für die Veröffentlichung der Vorgaben kann die Kommission bisher nicht nennen. Die Niederlande haben sich jedoch bereits von der Idee eines solchen Riesen-Rechenzentrums verabschiedet: „Die Regierung hat sich für eine flexible Weiterentwicklung der KI-Infrastruktur entschieden, die mit der Marktnachfrage wächst“, hieß es Ende März in einem Schreiben an das Parlament. Die deutsche Bundesregierung hält an ihren Plänen fest und hat im Haushalt bereits Geld für eine Gigafactory eingeplant, wie das Forschungsministerium betont. Sie will zudem eine Mindestauslastung garantieren. Details nennt sie bis dato jedoch nicht.