Drama droht! Kohle-Zoff um die Vierschanzentournee

Zweimal Oberstdorf?

Die beiden Parteien befänden sich in Gesprächen, eine Lösung habe man jedoch bislang nicht finden können und auch im Entwurf für den Veranstaltungs-Kalender der FIS fehlt Garmisch als Austragungsort. Sollten sich der Austragungsort und der Verband nicht einigen können, könnte das dazu führen, dass das Neujahrsspringen an einem anderen Ort – etwa ein zweites Mal in Oberstdorf stattfindet. „Es sind noch einige rechtliche und inhaltliche Dinge zu klären. Wir gehen davon aus, eine gemeinsame Lösung zu finden“, bleibt DSV-Geschäftsführer Stefan Schwarzbach dennoch optimistisch, dass die Vierschanzentournee auch 2026/27 wie gewohnt in Oberstdorf, Garmisch, Innsbruck und Bischofshofen gastiert.