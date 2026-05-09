Grazer Frauenpower im knallharten Männersport

Da geht nichts drüber, es ist der Football-Klassiker schlechthin im Land! Am Samstag (15) prallen die Footballer der Grazer Giants daheim auf die Vienna Vikings. Der „Actionberg“ in Graz-Eggenberg wird brennen. Die „Krone“ blickte vor dem Hit hinter die Kulissen, wo zwei starke Frauen das Sagen haben.
Vorhang auf für Sandra Lang. Seit 2016 ist sie mit den Giants verbunden. „Damals hat mein Sohn mit dem Football bei den Giants begonnen“, sagt Lang, mittlerweile Geschäftsführerin der Giganten. Doch der Traditionsklub im heimischen Eierlaberl-Sport war schon lange vorher ein Bestandteil ihres Lebens. „Ich bin quasi ums Eck in die Schule gegangen und als Teenager mit Freundinnen immer wieder zu den Spielen gegangen.“
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