Grazer Frauenpower im knallharten Männersport

Vorhang auf für Sandra Lang. Seit 2016 ist sie mit den Giants verbunden. „Damals hat mein Sohn mit dem Football bei den Giants begonnen“, sagt Lang, mittlerweile Geschäftsführerin der Giganten. Doch der Traditionsklub im heimischen Eierlaberl-Sport war schon lange vorher ein Bestandteil ihres Lebens. „Ich bin quasi ums Eck in die Schule gegangen und als Teenager mit Freundinnen immer wieder zu den Spielen gegangen.“