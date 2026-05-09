Ein gutes Omen?
Papst Leo XIV. wird Zeuge von Blutwunder in Neapel
Beim Besuch von Papst Leo XIV. in der süditalienischen Metropole verflüssigte sich am Samstag erneut das Blut des heiligen Januarius/San Gennaro. In der Kathedrale brach daraufhin Jubel unter den Besuchern aus. Am vergangenen Samstag war das Phänomen turnusgemäß beobachtet worden.
Auch bei früheren Papstbesuchen wurde das Blutwunder registriert. Überliefert ist eine Verflüssigung beim Besuch von Pius IX. im Jahr 1848. Bei Johannes Paul II. 1979 und Benedikt XVI. 2007 blieb das Wunder aus. Papst Franziskus erlebte 2015 eine teilweise Verflüssigung.
Hier sehen Sie ein Video des Ereignisses:
Traditionell verflüssigt sich das Blut des Stadtheiligen dreimal im Jahr: am Samstag vor dem ersten Mai-Sonntag, dem Fest der Übertragung der Reliquien nach Neapel, am 19. September, dem Gedenktag des Heiligen, sowie am 16. Dezember zur Erinnerung an die Bewahrung Neapels vor einem Vesuvausbruch im Jahr 1631. Bleibt die Verflüssigung aus, gilt das vielen Neapolitanern als schlechtes Omen.
Ein Gemisch macht‘s
Der Überlieferung nach wurde Januarius während der Christenverfolgung unter Kaiser Diokletian bei Pozzuoli nahe Neapel enthauptet. Wissenschafter führen das Phänomen unter anderem auf sogenannte Thixotropie zurück – die Eigenschaft bestimmter Stoffe, sich durch Bewegung zu verflüssigen.
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