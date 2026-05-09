Chinas Exporte trotz Iran-Krieg stark gestiegen

Die exportgetriebene Wirtschaft hatte auch wegen eines massiven Überangebots in vielen ihrer Branchen mehr Waren in andere Weltmärkte wie Südostasien, Afrika und Europa geliefert. Die Problematik in Chinas Wirtschaft ist schon länger bekannt. Der Konsum im Inland ist unter anderem schwach, weil eine Immobilienkrise Ersparnisse vieler Menschen, die ihr Geld in eine Wohnung investiert hatten, schwinden ließ.

Parallel liefern sich Firmen in vielen Branchen einen erbitterten Preiskampf, der ihre Gewinne schmälert. Ein Problem dafür war auch der lange anhaltende Deflationsdruck. Chinas Produkte bleiben dadurch aber im Export günstig. Dabei hilft laut Kritikern auch die niedrige Bewertung des chinesischen Renminbi Yuan.