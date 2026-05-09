„Frage der Ehre!“ Auch Polster meldet sich zu Wort

Wird das Geld zum Knackpunkt?

Um Laimer waren zuletzt heftige Debatten entstanden. Der Vertrag des 28-jährigen Außenverteidigers läuft im Sommer 2027 aus. Die Verhandlungen über eine vorzeitige Verlängerung haben sich schwieriger gestaltet, als von den Bayern zuvor erhofft. Dabei sollen vor allem unterschiedliche Gehaltsvorstellungen der Knackpunkt sein.