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Wilder Laimer-Poker

„Frage der Ehre!“ Auch Polster meldet sich zu Wort

Deutsche Bundesliga
09.05.2026 13:53
Konrad Laimer (Mitte) erhält Rückendeckung von Legende Toni Polster.
Konrad Laimer (Mitte) erhält Rückendeckung von Legende Toni Polster.(Bild: Krone KREATIV/GEPA pictures/ Witters/ Markus Fischer, Mario Urbantschitsch)
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Von krone Sport

Der wilde Vertragspoker um Konrad Laimer sorgt weiter für Schlagzeilen. Jetzt meldet sich auch ÖFB-Legende Toni Polster zu Wort und stärkt seinem Landsmann den Rücken.

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Im Gespräch mit „Absolut Fußball“ findet Toni Polster nur lobende Worte für Konrad Laimer. „Jeder Trainer wünscht sich so einen Spielertyp“, betont der 62-Jährige. Polsters Rat an die Bayern: „Auf jeden Fall würde ich mit Laimer verlängern“. Es sei auch „eine Frage der Ehre, welcher Vertrag ihm jetzt angeboten wird“.

Konrad Laimer
Konrad Laimer(Bild: GEPA)

Wird das Geld zum Knackpunkt?
Um Laimer waren zuletzt heftige Debatten entstanden. Der Vertrag des 28-jährigen Außenverteidigers läuft im Sommer 2027 aus. Die Verhandlungen über eine vorzeitige Verlängerung haben sich schwieriger gestaltet, als von den Bayern zuvor erhofft. Dabei sollen vor allem unterschiedliche Gehaltsvorstellungen der Knackpunkt sein.

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Während Sportvorstand Max Eberl noch recht diplomatisch agierte, feuerte Klub-Patron Uli Hoeneß zuletzt eine klare Spitze gegen Laimer ab. Nach einem Lob für den Österreicher ergänzte er: „Aber er ist eben nicht Maradona.“ Für Polster ist Laimer dennoch ein Leistungsträger, der für die Bayern essenziell ist.  

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