Wie nachhaltig sind vegane Produkte wirklich?

Ökologischer Fußabdruck doch größer, als gedacht

Was den ökologischen Fußabdruck betrifft, schneiden viele der veganen Produkte schlecht ab, ebenfalls auffallend sind die gravierenden Preisunterschiede. So ist etwa das vegane Faschierte um 154 Prozent teurer, als heimisches Faschiertes aus Schweine- und Rindfleisch. Bei Milch, Käse und Fleisch aus heimischer Tierhaltung zu bleiben, sei laut OÖ Bauernbund-Landesobmann Max Hiegelsberger sogar klimaschonender. Und: „Heimische Produkte garantieren kurze Transportwege und sorgen für Wertschöpfung auf den bäuerlichen Familienbetrieben.“ Wer dennoch bei veganen Produkten bleiben will, sollte unbedingt auf die Zutaten (Stichwort Kokosöl und Palmfett) achten.