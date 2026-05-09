Wolff: Antonelli? „Genau das macht mir Angst!“

„Er verdient jede Anerkennung, aber …“

Für Wolff gilt es nun, den Hype um Antonelli in dessen italienischer Heimat zu bändigen. „Er verdient jede Anerkennung, die er bekommt, aber gleichzeitig müssen wir maßhalten“, sagt der Mercedes-Teamchef im Interview mit der „Gazzetta“. Er wünsche sich für seinen Schützling „Raum, um zu wachsen und seine Geschichte ohne zu großen Druck zu schreiben“. In zwei Wochen geht es mit dem Grand Prix in Kanada weiter. Gibt's die nächste Antonelli-Show?