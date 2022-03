Österreicher sehen Corona-Virus immer gelassener

Trotz hoher Infektionszahlen ist die Sorge der Menschen in Österreich vor einer Infektion mit dem Coronavirus in der Omikron-Welle gesunken. Die aktuelle Runde des „Corona-Stimmungsbarometers“ offenbart: 45 Prozent aller Befragten geben an, die vom Coronavirus ausgehende Gefahr für übertrieben zu halten. Gleichzeitig sinkt auch die Bereitschaft, zur Bekämpfung der Pandemie Einschränkungen hinzunehmen.