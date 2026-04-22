Wenn Eiernockerl in der Schule den Magen verdrehen

2017 gab es eine Anzeige gegen die Kantine der Polizeikaserne in der Wiener Marokkanergasse, weil das zwielichtige Gericht am 20. April auf dem Mittagsmenü stand. Seit 2019 stießen immer wieder Beiträge auf Facebook-Accounts einer Politikerin und eines Politikers, jeweils der FPÖ aus Niederösterreich, sauer auf, weil sie die Leibspeise im Zusammenhang mit dem 20. April erwähnt hatten. Vom Landesgericht Eisenstadt verurteilt wurde ein Polizist, der am Führer-Geburtstag ein Bild mit Eiernockerln gepostet hatte. Wegen des Verstoßes gegen das Verbotsgesetz fasste der Beamte eine bedingte Haftstrafe von zehn Monaten und eine Geldbuße aus.