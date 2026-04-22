Mit der sportkrone-App in das große WM-Abenteuer!

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FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
22.04.2026 08:55
Arnautovic und Co. fiebern der WM entgegen.
Arnautovic und Co. fiebern der WM entgegen.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

WM-Leibchen, Bälle und das Jubiläumstrikot: In der sportkrone-App warten alle Top-News und attraktive Gewinne. Alle Infos auf einen Klick …

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Dem Sport so nah wie nie zuvor! Bei allen Bundesligaspielen, bei den Trainingslagern der heimischen Fußballklubs im Ausland, den Auftritten im Europacup, bei ÖFB-Länderspielen auf der ganzen Welt, bei den Ski-Rennen in Europa und den USA, bei der Weitenjagd unserer Adler, Sepp Strakas Golf-Auftritten, bei Jakob Pöltl in der NBA oder Marco Rossi in der NHL ...

(Bild: Kronen Zeitung)

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Die „Krone“ ist bei unseren Sportstars präsent wie kein anderes Medium – und deckt mit dem Fußball-Unterhaus, den Basketball-, Volleyball- und Handball-Ligen, den Auftritten der Footballer, Motorsport-Spektakeln oder den Starts unserer Leichtathleten sowie hunderten anderer heimischer Sportevents auch jene Highlights ab, die vor der Haustüre stattfinden. Unser Motto: Keine KI-Texte mit Halbwahrheiten, sondern echte Berichte von echten Menschen für unsere Leser - in der Zeitung, online und auf Social Media! Alle packenden Reportagen, Spielberichte und Analysen gibt es jetzt in noch größerer Fülle in der neuen sportkrone-App (runterladen einfach mit dem QR-Code links unten), unser Livestreaming-Angebot sowie immer mehr Gewinnspiele runden das Angebot ab.

(Bild: sportkrone)
(Bild: sportkrone)
(Bild: sportkrone)

Berichte rund um die Uhr
Das mit dem Turnier auf ein neues Level geschraubt wird – in unserem WM-Channel gibt es täglich spannende Storys, Hintergrund-Reportagen und Interviews zu Österreich, allen Teilnehmern sowie den Geschehnissen im Umfeld des Spektakels. Bei dem die „Krone“ mit zwei Wohnmobilen sowie zusätzlichen Berichterstattern ganz nah beim ÖFB-Team dabei ist – so verpassen Sie keine News aus den USA, Mexiko und Kanada. Sieben Redakteure liefern vor Ort auch mittels Bewegtbild emotionale und skurrile Eindrücke abseits der Stadien. Wer sich jetzt die sportkrone-App runterlädt, kann doppelt profitieren!

Spektakuläre Preise
Neben Sport auf einen Klick gibt es bis 10. Mai ein Gewinnspiel, bei dem es dank Kooperationspartner Intersport zehn WM-Bälle sowie WM-Trikots abzustauben gibt: „Das Heimdress geht weg wie warme Semmeln, Baumi, Alaba und Arnautovic sind die Fanlieblinge, das Land fiebert der WM entgegen“, erklärt Intersport-Shopmanager Christian Klinger beim „Krone“-Besuch auf der Mariahilferstraße, dem umsatzstärksten Store Österreichs. 

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WM-Bälle, WM-Trikots und Jubiläumstrikot gewinnen!
22.04.2026

Wer keine News zum Nationalteam, dem Lieblingsklub oder den Top-Skistars verpassen will, kann seinen Lieblingen mit einem Klick folgen, erhält sämtliche Neuigkeiten und Artikel. Das gilt auch für Schlüsselszenen wie Tore oder Ausschlüsse während der Partien – einfach bei den Einstellungen den Regler nach rechts stellen, schon kommen die Infos binnen Sekunden aufs Handy.

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