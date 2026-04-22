Mit der sportkrone-App in das große WM-Abenteuer!

Die „Krone“ ist bei unseren Sportstars präsent wie kein anderes Medium – und deckt mit dem Fußball-Unterhaus, den Basketball-, Volleyball- und Handball-Ligen, den Auftritten der Footballer, Motorsport-Spektakeln oder den Starts unserer Leichtathleten sowie hunderten anderer heimischer Sportevents auch jene Highlights ab, die vor der Haustüre stattfinden. Unser Motto: Keine KI-Texte mit Halbwahrheiten, sondern echte Berichte von echten Menschen für unsere Leser - in der Zeitung, online und auf Social Media! Alle packenden Reportagen, Spielberichte und Analysen gibt es jetzt in noch größerer Fülle in der neuen sportkrone-App (runterladen einfach mit dem QR-Code links unten), unser Livestreaming-Angebot sowie immer mehr Gewinnspiele runden das Angebot ab.