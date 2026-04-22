Für Verstappen würde Mercedes sogar Russell feuern

Gegenüber dem Portal „BettingLounge“ meinte Patrese: „Jeder möchte doch Max in seinem Team haben. Wenn er zu McLaren gehen will, dann verlässt einfach einer der beiden gegenwärtigen Fahrer das Team, vielleicht Oscar Piastri. Wenn Max zu Mercedes geht, sieht es wohl so aus, als würde George gehen müssen. Und wenn Max zu Ferrari gehen will, werden sie sicher auch dort einen Platz für ihn finden.“