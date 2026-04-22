Für Verstappen würde Mercedes sogar Russell feuern

Riccardo Patrese ist überzeugt: Max Verstappen kann sich sein Team selbst aussuchen. Sogar George Russell müsste seine Koffer packen, sollte der Niederländer bei Mercedes unterschreiben wollen, so die Theorie des 256-fachen Formel-1-Piloten ...
Gegenüber dem Portal „BettingLounge“ meinte Patrese: „Jeder möchte doch Max in seinem Team haben. Wenn er zu McLaren gehen will, dann verlässt einfach einer der beiden gegenwärtigen Fahrer das Team, vielleicht Oscar Piastri. Wenn Max zu Mercedes geht, sieht es wohl so aus, als würde George gehen müssen. Und wenn Max zu Ferrari gehen will, werden sie sicher auch dort einen Platz für ihn finden.“
Seit 2016 gibt Verstappen für Red Bull Racing Gas, nach vier Weltmeistertiteln und Rang zwei im Vorjahr hat der 28-Jährige mit seinem Boliden heuer allerdings ordentlich zu kämpfen, in der WM liegt er aktuell nur auf dem neunten Platz.
Optionen in eigener Hand?
Grund genug, sich einen neuen Rennstall zu suchen? Gute Chancen hätte Verstappen laut Patrese jedenfalls. „Der Auslöser für jeden Wechsel ist das, was Max Verstappen entscheidet. Er ist quasi das erste Teil des Puzzles. Hat sich Max entschieden, dann bewegt sich alles andere“, so der 72-jährige Italiener.
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