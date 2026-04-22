krone.tv lädt Sie zum Family Fun Friday ein

Am 1. Mai um 16:00 Uhr laden die Cineplexx Kinos in Österreich wieder zum Family Fun Friday ein und krone.tv bringt Sie und Ihre Familie dorthin. Wir verlosen für die Vorstellung von „Der Wunderweltenbaum“ jeweils 1x3 Tickets. Jetzt mitmachen und gewinnen!
Am 31. April startet in den österreichischen Kinos die Verfilmung der fantatsisch-farbenfrohen Kinderbuchreihe Von Bestsellerautorin Enid Blyton. In der Geschichte geht es um die Geschwister Beth (Delilah Bennett-Cardy), Fran (Billie Gadsdon) und Joe (Phoenix Laroche), welche wider ihren Willen mit ihren Eltern (Andrew Garfield, Claire Foy) aufs Land ziehen. Hier beginnt das Abenteuer. In dem nahegelegenen, geheimnisvollen Wald entdecken die Kinder einen magischen Baum: den bis in die Wolken reichenden Wunderweltenbaum, in dem außergewöhnliche Wesen wohnen. Schnell schließen sie Freundschaft mit den Baumbewohnern Fee Seidenhaar (Nicola Coughlan), Frau Wasch (Jessica Gunning) und Mondgesicht (Nonso Anozie), die sie in fantastische Welten entführen.
Gemeinsam erleben sie märchenhafte Abenteuer – bis sie auf einer ihrer Reisen ausgerechnet in der düsteren Welt der gefürchteten Schuldirektorin Madame Klaps (Rebecca Ferguson) notlanden müssen. Auch zuhause läuft es mit dem neuen Familienbetrieb plötzlich nicht mehr ganz nach Plan... Wird ihnen die Flucht aus den Fängen von Madame Klaps gelingen und werden sie die Tomatenplantage ihrer Eltern retten? Können Seidenhaar und Mondgesicht die Geschwister davon überzeugen, dass Wunder möglich sind, wenn man nur fest daran glaubt?
Mitmachen und gewinnen
krone.tv lädt Sie und zwei weitere Begleitpersonen am Family Fun Friday nun ein, das spannende Abenteuer am 1. Mai um 16:00 Uhr in den folgenden Kinos in Österreich zu erleben:
Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 28.04, 09:00 Uhr. Wir wünschen Ihnen viel Glück.