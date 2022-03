Corona-Ampel bleibt in ganz Österreich rot

Angesichts der weiterhin hohen Zahlen bei den täglichen Neuinfektionen war es gar nicht anders zu erwarten. Die Corona-Kommission hat am Donnerstag die Ampel neuerlich für das gesamte Bundesgebiet auf Rot geschaltet. Diese Einstufung des sehr hohen Risikos war schon am Mittwoch aus dem Arbeitspapier des Gremiums hervorgegangen. Die Sitzung am Donnerstag war verkürzt und drehte sich nicht wie sonst auch um Empfehlungen, sondern bloß um die Farbgebung. Dies wird künftig alle zwei Wochen so sein.