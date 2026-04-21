Mölzer: „Der ORF ist ein Irrenhaus“

Im aktuellen Politik-Duell zwischen Andreas Mölzer und Eva Glawischnig wurde unter anderem über den heftigen Vertrauensverlust in die heimische Politik analysiert. Mölzer: „Das Vertrauen in die politischen Repräsentanten unseres Landes ist unterm Hund.“ Glawischnig ernüchtert: „Nur nach politischen Lösungen zu suchen wird heute von der Bevölkerung nicht mehr toleriert.“ Wieso denn Alexander van der Bellen aktuell an der Spitze des APA/OGM-Vertrauensindex stünde? Mölzer: „Er macht keine Fehler, weil er nichts macht.“
Danach wurde die mögliche Forderung von Roland Weißmann über 3,9 Millionen Euro gegen seinen Ex-Arbeitgeber ORF diskutiert. Und wie sich der ORF aktuell nach außen hin präsentiert. Glawischnig konziliant: „Es soll einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk geben, dem wir vertrauen.“ Mölzer trocken: „Die Objektivität des ORF ist eine Illusion und nicht zu gewährleisten. Der ORF ist kein Medienhaus, das ist ein Irrenhaus. Für was brauchen wir diesen Betrieb, wenn er so ausufert? Ich brauche nur einen Schrumpffunk. Einen Grundfunk.“
Außerdem wurde heftig über die Razzia bei Signa-Aufsichtsratschef Alfred Gusenbauer diskutiert. Alle Themen und Antworten sehen Sie im Video oben.
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