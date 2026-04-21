Mölzer: „Der ORF ist ein Irrenhaus“

Danach wurde die mögliche Forderung von Roland Weißmann über 3,9 Millionen Euro gegen seinen Ex-Arbeitgeber ORF diskutiert. Und wie sich der ORF aktuell nach außen hin präsentiert. Glawischnig konziliant: „Es soll einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk geben, dem wir vertrauen.“ Mölzer trocken: „Die Objektivität des ORF ist eine Illusion und nicht zu gewährleisten. Der ORF ist kein Medienhaus, das ist ein Irrenhaus. Für was brauchen wir diesen Betrieb, wenn er so ausufert? Ich brauche nur einen Schrumpffunk. Einen Grundfunk.“