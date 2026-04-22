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Olivenöl: Istriens Geheimnis beginnt in Flaschen

Socialmediareise Kroatien
22.04.2026 08:40
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(Bild: krone.tv)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Auf ihrer Reise durch Kroatien hat Tanja diesmal einen Ort entdeckt, der nicht nur nach Istrien schmeckt, sondern auch eine besondere Geschichte erzählt. In Zambratija besucht sie die Olivenöl-Farm Mate Oil – eingebettet zwischen Olivenhainen, roter Erde und nur wenige Schritte vom Meer entfernt. Schon bei der Ankunft beeindruckt die moderne, weitläufige Anlage.

Bei einer exklusiven Führung erfährt Tanja, wie viel Arbeit und Präzision hinter hochwertigem Olivenöl steckt. Von der frühen Ernte über die rasche Verarbeitung bis zur Kaltpressung – jeder Schritt entscheidet über Qualität und Geschmack. Besonders faszinierend: Gründer Mate Vekić pflanzte mit 75 Jahren seinen ersten Olivenbaum. Heute stehen hier rund 28.000 Bäume.

Istriens Geheimnis verkosten & erleben 
Ein echtes Highlight ist für Tanja die Verkostung. Mit einer speziellen Technik lernt sie, woran man gutes Olivenöl erkennt – fruchtige Noten, leichte Bitternis und ein pfeffriger Abgang gelten hier als Qualitätsmerkmal. Ein Erlebnis, das nicht nur spannend, sondern auch überraschend unterhaltsam ist.

(Bild: krone.tv)

Für Tanja zeigt sich einmal mehr: Wer Kroatien wirklich entdecken will, sollte nicht nur an Strände denken. Oft sind es genau solche Orte, welche die schönsten Geschichten erzählen.

Und ihre Reise geht weiter – mit neuen Entdeckungen quer durch Kroatien: Auf den Social-Media-Kanälen der „Krone“ nimmt sie euch auch weiterhin mit zu besonderen Orten, schönen Entdeckungen und echten Urlaubsmomenten. Also reinklicken, mitreisen und Fernweh holen!

(Bild: CNTB)
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