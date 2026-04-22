Olivenöl: Istriens Geheimnis beginnt in Flaschen

Auf ihrer Reise durch Kroatien hat Tanja diesmal einen Ort entdeckt, der nicht nur nach Istrien schmeckt, sondern auch eine besondere Geschichte erzählt. In Zambratija besucht sie die Olivenöl-Farm Mate Oil – eingebettet zwischen Olivenhainen, roter Erde und nur wenige Schritte vom Meer entfernt. Schon bei der Ankunft beeindruckt die moderne, weitläufige Anlage.