„Dass man so abrutschen kann, ist unbegreiflich“

Blau-Weiß-Coach Michael Köllner ging im Understatement sogar noch weiter. „Wir haben nur die Optik verbessert in der Tabelle“, sagte der Bayer, der mit seinem Team in der Qualigruppe zehn Punkte geholt hat. Dem gegenüber stehen drei des WAC. Man habe eine gute Balance gefunden, stellte Köllner fest. „Es ist toll, dass wir viele Tore schießen, aber Defensive ist der Garant. Es ist auch wichtig, dass unser Torhüter die Qualität zeigt. Wir haben es geschafft, über mehrere Spiele die Null zu halten, Tore machen können wir immer.“