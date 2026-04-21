Bisphenol A: Diese Schnuller fallen im Test durch

Bisphenol A ist in der EU als besonders besorgniserregender Stoff eingestuft. Wegen seiner Ähnlichkeit mit Östrogen kann er laut den Konsumentenschützern das Hormonsystem negativ beeinflussen. Eine Exposition in Entwicklungsstadien wie dem Säuglingsalter werde mit Unfruchtbarkeit, hormonabhängigen Krebsarten und neurologischen Störungen in Verbindung gebracht. Es ist mittlerweile verboten, Schnuller und Beißringe mit absichtlich zugesetztem BPA in Österreich in Verkehr zu bringen.