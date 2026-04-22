Kindergartenkinder bei Ausflug plötzlich weg

Buben wohlbehalten aufgefunden

Nach rund zwei Stunden intensiver Suche dann die große Erleichterung: Die Kinder konnten wohlbehalten, wenn auch erschöpft, aufgefunden werden. Laut Polizei hatten sich die beiden Buben wohl auf eigene Faust auf „Entdeckungstour“ begeben. Dabei entfernten sie sich immer weiter von der Gruppe und verloren schließlich die Orientierung. Sie wurden umgehend ihren Eltern übergeben.