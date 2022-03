Mücksteins Rückzug: „Das Gegenteil von Stabilität“

FPÖ-Obmann Herbert Kickl ortete in dem Wechsel ein „personaltaktisches Manöver“. Seiner Ansicht nach will die Regierung nach dem „völligen Versagen“ und der „evidenzbefreiten, schikanösen und menschenverachtenden Corona-Politik“ damit ein paar Sympathien zurückgewinnen. Kickl forderte zudem den Abgang der gesamten Regierung. Diese solle den Weg für Neuwahlen freimachen. „Das wäre das, was ich mir wünschen würde“, sagte er in einer Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag.