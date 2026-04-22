Polizei rettet Schaf aus Pkw – Besitzer schlief

„Werde dem Herren nichts mehr verkaufen“

Derzeit prüft das zuständige Magistrat Wels gerade, wie es mit „Manni“ weitergeht. „Wir haben mit der BH Hollabrunn Kontakt aufgenommen, ob dort eine ordentliche Tierhaltung existiert. Sollte das der Fall sein, kann das Schaf mit einem zulässigen Transporter dorthin gebracht werden“, heißt es auf „Krone“-Anfrage. Auch der Verkäufer aus dem Innviertel würde den Bock wieder zurücknehmen. „Er hat gesagt, dass er dem Herrn sicher nichts mehr verkaufen wird“, so Georg Pold.