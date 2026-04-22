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„Manni“ blökte laut

Polizei rettet Schaf aus Pkw – Besitzer schlief

Oberösterreich
22.04.2026 08:00
Waldschaf-Bock „Manni“, nachdem er aus dem Auto befreit worden war.
Waldschaf-Bock „Manni“, nachdem er aus dem Auto befreit worden war.(Bild: Icara Tierrettung)
Porträt von Andrea Kloimstein
Von Andrea Kloimstein

Da staunten die Nachtschwärmerinnen nicht schlecht, als sie nach Mitternacht in einer Welser Tiefgarage plötzlich ein Schaf blöken hörten. Die alarmierte Polizei fand Bock „Manni“ und den Halter, der in seiner Wohnung schlief, und die nicht tiergerechte Haltung noch verteidigte. Wie es weitergeht, ist noch unklar.

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Mäh! Nachtschwärmer aus Wels trauten in der Nacht ihren Ohren kaum, als sie in einer Tiefgarage im Stadtgebiet lautes Blöken hörten. Die Frauen alarmierten die Polizei, die gegen 1.15 Uhr dort eintraf und ein Schaf entdeckte, das im Kofferraum eines SUV eingesperrt war – ohne Nahrung und Wasser.

Der Besitzer (46) wurde anhand des Kennzeichens ausgeforscht, er soll in seiner Wohnung geschlafen haben. Als ihn die Polizisten kontaktierten und aufklärten, dass diese Haltung weder sachgemäß noch tiergerecht ist, soll er gemeint haben, einen Hund würde man auch nicht anders transportieren.

Sollte nach Niederösterreich
Die Polizei alarmierte die Icara-Tierrettung, die sich um Schafbock „Manni“ kümmerte. „Wir haben das Tier noch in der Nacht ins Tierheim nach Freistadt gebracht“, erzählt Obmann Georg Pold. Laut seinen Informationen wollte der 46-Jährige das Schaf zum Züchten verwenden und dafür nach Niederösterreich in den Bezirk Hollabrunn bringen. Wie lange das Tier bereits im Kofferraum eingesperrt gewesen war, ließ sich nicht klären.

„Werde dem Herren nichts mehr verkaufen“
Derzeit prüft das zuständige Magistrat Wels gerade, wie es mit „Manni“ weitergeht. „Wir haben mit der BH Hollabrunn Kontakt aufgenommen, ob dort eine ordentliche Tierhaltung existiert. Sollte das der Fall sein, kann das Schaf mit einem zulässigen Transporter dorthin gebracht werden“, heißt es auf „Krone“-Anfrage. Auch der Verkäufer aus dem Innviertel würde den Bock wieder zurücknehmen. „Er hat gesagt, dass er dem Herrn sicher nichts mehr verkaufen wird“, so Georg Pold.

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