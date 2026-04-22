King Charles zeigt die wahren „Working Royals“

Zum 100. Geburtstag von Queen Elizabeth II. hat der Palast ein historisches Porträt veröffentlicht. Darauf versammelt: die aktuellen „Working Royals“ – von König Charles und Königin Camilla bis zu William und Kate, die mit 43 die Küken der Truppe sind. Während Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis noch zu jung für offizielle Termine sind, halten der Herzog von Kent und Prinzessin Alexandra, mit 89 und 90 noch immer für die Krone durch.
Genau 100 Jahre nach der Geburt von Queen Elizabeth II. lud König Charles (77) III. am Dienstag seine Familie zu einem besonderen Moment in den Buckingham Palace. Nach einem Empfang für Wohltätigkeitsorganisationen, die der verstorbenen Monarchin nahestanden, sowie Briten, die in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag feiern, entstand ein neues offizielles Familienporträt – ein Bild, das schon jetzt als historisch gilt.
Im Mittelpunkt des Bildes stehen King Charles und Queen Camilla (78), umgeben von jenen Royals, die heute die Aufgaben der Monarchie tragen und das Erbe der Queen fortführen.
Kate und William sind der Nachwuchs
Neben ihnen reihen sich Prinz Richard, der 81‑jährige Herzog von Gloucester, und seine Frau Birgitte (79) ein, ebenso Prinz William und Prinzessin Catherine, die mit 43 Jahren die jüngsten „Working Royals“ sind.
An ihrer Seite: Prinzessin Anne, Prinz Edward (62) und Herzogin Sophie (61). In der ersten Reihe sitzen der Herzog von Kent, inzwischen 90 Jahre alt, sowie Prinzessin Alexandra, die mit fast 90 noch immer rund 100 Organisationen als Schirmherrin unterstützt.
Der Herzog von Gloucester und der Herzog von Kent sind Cousins der verstorbenen Queen, Prinzessin Alexandra eine Cousine ersten Grades.
Gerade nach dem Rückzug von Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) sowie der Verbannung von Andrew Mountbatten-Windsor (66) zeigt dieses Porträt eindrucksvoll, wie sehr die älteren Mitglieder der Familie – ganz im Sinne der Queen – eisern durchhalten. Es ist ein Bild, das Generationen verbindet, Verantwortung sichtbar macht und die tiefe Loyalität innerhalb des Hauses Windsor spürbar werden lässt.
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