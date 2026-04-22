King Charles zeigt die wahren „Working Royals“

Zum 100. Geburtstag von Queen Elizabeth II. hat der Palast ein historisches Porträt veröffentlicht. Darauf versammelt: die aktuellen „Working Royals“ – von König Charles und Königin Camilla bis zu William und Kate, die mit 43 die Küken der Truppe sind. Während Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis noch zu jung für offizielle Termine sind, halten der Herzog von Kent und Prinzessin Alexandra, mit 89 und 90 noch immer für die Krone durch.