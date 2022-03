Corona: Politik öffnet trotz aller Warnungen

Mückstein geht, die Öffnungen kommen

Mückstein geht, die weitgehenden Öffnungen kommen. Die türkis-grüne Regierung hält nämlich trotz aller Warnungen an ihren Plänen fest. Geregelt wird die Öffnung mit einer Verordnung, ein Entwurf davon liegt bereits vor. Demnach sind die G-Regeln so gut wie Geschichte, auch die noch geltende Sperrstunde fällt. Einzig die Maskenpflicht bleibt an bestimmten Orten. Ungeachtet der hohen Fallzahlen sollen morgen also fast alle Corona-Maßnahmen fallen – überall außer in Wien, das auch diesmal einen strengeren beziehungsweise vorsichtigeren Weg wählt.