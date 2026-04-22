Kritik ja, aber keine Sanktionen gegen Israel

In der EU ist ein neuer Vorstoß für Sanktionen gegen Israel gescheitert. Bei dem EU-Treffen am Dienstag hatte sich zuvor unter anderem der deutsche Außenminister Johann Wadephul klar gegen Vorschläge für weitreichende Israel-Sanktionen der EU ausgesprochen. Maßnahmen wie das Streichen von Freihandelsvorteilen halte man „für unangebracht“, sagte der CDU-Politiker. Dies bedeute allerdings nicht, dass man nicht mit Israel über kritische Fragen sprechen müsse.