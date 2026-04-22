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Kidman und Bullock feiern „zauberhaftes“ Comeback

Society International
22.04.2026 08:38
Porträt von krone.at
Von krone.at

Sandra Bullock (61) und Nicole Kidman (58) stimmen als Hexen-Schwestern auf ein schwarzhumoriges Kinovergnügen ein. Im neu veröffentlichten Trailer zur Komödie „Practical Magic 2“ warnen die beiden, dass jeder, in den sie sich verliebten, einen grauenvollen Tod erleiden würde. Das mache sich nicht gerade gut im Lebenslauf auf der Dating-Plattform Tinder, scherzte Kidman in ihrer Rolle als Hexe.

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In dem Originalfilm „Practical Magic“ (1998) mit dem deutschen Titel „Zauberhafte Schwestern“ spielten die beiden Hollywoodstars die Schwestern Sally (Bullock) und Gillian (Kidman) Owens aus einem alten Hexengeschlecht.

Dunkler Fluch
Nach dem Tod ihrer Eltern wachsen sie bei zwei schrulligen Tanten auf, die sie in die Geheimnisse der Magie und den Fluch der Owen-Frauen einweihen: Jeder Mann, der sich in sie verschaut, kommt auf mysteriöse Weise ums Leben. Regie führte damals Griffin Dunne.

Nicole Kidman und Sandra Bullock feiern ein „zauberhaftes“ Comeback und stimmen im neuen Trailer ...
Nicole Kidman und Sandra Bullock feiern ein „zauberhaftes“ Comeback und stimmen im neuen Trailer auf die Fortsetzung von „Practical Magic“ ein.(Bild: AFP/CHRIS DELMAS)

  Das Studio Warner Bros. hat die Fortsetzung für September angekündigt. Darin müssen sich die Schwestern dem dunklen Fluch entgegenstellen. Dianne Wiest und Stockard Channing spielen wieder die exzentrischen Tanten Jet und Franny. Neu dabei sind unter anderem Joey King, Maisie Williams und Lee Pace.

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Oscarpreisträgerin inszenierte Film
Die Fortsetzung wird von der dänischen Oscarpreisträgerin Susanne Bier (66, „In einer besseren Welt“) inszeniert. Mit Bullock drehte sie den Netflix-Erfolgsfilm „Bird Box – Schließe deine Augen“ (2018). Für die Miniserie „Ein neuer Sommer“ – Originaltitel „The Perfect Couple“ – hatte sie zuvor Kidman vor die Kamera geholt.

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