Kidman und Bullock feiern „zauberhaftes“ Comeback

Sandra Bullock (61) und Nicole Kidman (58) stimmen als Hexen-Schwestern auf ein schwarzhumoriges Kinovergnügen ein. Im neu veröffentlichten Trailer zur Komödie „Practical Magic 2“ warnen die beiden, dass jeder, in den sie sich verliebten, einen grauenvollen Tod erleiden würde. Das mache sich nicht gerade gut im Lebenslauf auf der Dating-Plattform Tinder, scherzte Kidman in ihrer Rolle als Hexe.