Kein Regen in Sicht: Die Steiermark trocknet aus

In der Steiermark ist es seit Wochen staubtrocken, was auch den Landwirten langsam Sorgenfalten auf die Stirn treibt. Am Sonntag folgte dann zumindest in einigen Teilen des Landes vorsichtiges Aufatmen: „In den Ackerbaugebieten in der Süd-, Ost- und Weststeiermark haben wir jetzt Gott sei Dank ein bisschen Regen bekommen, zwischen fünf und 20 Liter“, sagt Arno Mayer, Pflanzenbau-Chef in der steirischen Landwirtschaftskammer.