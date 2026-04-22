„Ich bin kein Kartenbüro!“ So lautete der Status auf WhatsApp wenige Tage vor dem Achtelfinale bei der EM im Sommer 2024 in Deutschland gegen die Türkei. Zu viele Freunde und Bekannte, die spontan nach Leipzig fahren wollten, suchten Tickets.
Auch nach der WM-Auslosung im letzten Dezember klingelte immer wieder das Telefon: „Wie kommt man zu Karten?“ Mittlerweile werden die Nachfragen seltener. Zu sehr explodieren die Kosten, zu hoch ist der Aufwand
In den Gastgeberländern steigt 50 Tage vor dem Anpfiff die Euphorie. Die USA, Kanada und Mexiko versprechen die bunteste und spektakulärste WM-Endrunde aller Zeiten – einige Fakten sprechen dafür:
Das Turnier erstreckt sich über den ganzen nordamerikanischen Kontinent, 16 Städte von Kanada bis Mexiko bieten eine kulturelle und geografische Breite.
Fußball-Exoten wie Curacao, Kap Verde oder Usbekistan feiern ihre WM-Premiere, Ikonen wie Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo ihren WM-Abschied.
Die Arenen übertreffen sich gegenseitig, das Stadion in Guadalajara ist architektonisch einem Vulkan nachempfunden. Sehenswert!
Historische Plätze wie das Azteken-Stadion, Metropolen wie New York, so viele Spiele wie nie zuvor, ein Mammut-Spektakel, das Geschichten am Fließband liefern wird. Dennoch ist auch das Risiko gegeben, dass die Reizüberflutung selbst den treuesten Fußball-Anhängern schlussendlich zu viel werden könnte.
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