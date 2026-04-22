Historische Plätze wie das Azteken-Stadion, Metropolen wie New York, so viele Spiele wie nie zuvor, ein Mammut-Spektakel, das Geschichten am Fließband liefern wird. Dennoch ist auch das Risiko gegeben, dass die Reizüberflutung selbst den treuesten Fußball-Anhängern schlussendlich zu viel werden könnte.