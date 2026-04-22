Den Startenor Paolo Scariano live erleben

Am 10. Mai ist nicht nur Muttertag sondern es findet auch im Wiener Theater Akzent ein ganz spezielles Konzert statt. Der durch die ORF-Show „Die große Chance“ bekannt gewordene Tenor Paolo Scariano tritt auf und liefert italienische Sommerhits und mehr. Die „Krone“ macht es möglich und bringt Sie zum Konzert.
Am 10.05. lädt Paolo Scariano um 15 Uhr ins Theater Akzent zu „Amore Mio“ ein - einem Konzert, dass das italienische Lebensgefühl direkt nach Wien bringt. In Italien sind Muttertag und familiäre Zusammenkünfte geprägt von Wärme, Liebe und gemeinsamer Freude – genau diese Stimmung spiegelt das Konzert wider.
Paolo Scariano, geboren 1984 in Palermo, ist ein Tenor mit einer außergewöhnlichen Stimme und einer berührenden Geschichte. Schon in seiner Kindheit zeigte sich seine große Leidenschaft für die Musik – erste Auftritte in Schulaufführungen und im Kirchenchor führten ihn bis ins Finale eines Kinder-Gesangswettbewerbs.
Am 30. März 2012 kam er erstmals nach Österreich, ein Jahr später heiratete er seine Viki in Scheifling. In Klagenfurt wurde man beim Talentwettbewerb „Talent of the Year“ auf seine Stimme aufmerksam – ein Wendepunkt. Paolo begann, klassischen Gesang zu studieren, pendelte regelmäßig nach Wien zum Unterricht und feierte bald erste Erfolge mit eigenen Konzerten. 2018 wurde er mit dem Publikumspreis der Belcanto Akademie ausgezeichnet und für „Opera en plein air“ als Cavaradossi verpflichtet. Mit seinem Finaleinzug bei der ORF-Show „Die große Chance“ erlebte Paolo dann den Durchbruch.
Klassik trifft Moderne
Erleben Sie eine lebendige Mischung aus italienischen Popklassikern, gefühlvollen Balladen und fröhlichen Sommerhits, die sofort Bilder von Sonne, Meer und familiären Momenten in Italien hervorrufen. Paolo Scariano verbindet seine warme Stimme und sympathische Ausstrahlung mit frischen Arrangements, um die großen Emotionen italienischer Musik authentisch auf die Bühne zu bringen.
Amore Mio" am Muttertag 2026 im Theater Akzent ist mehr als ein Konzert – es ist ein Fest der Liebe und der Familie, das die Leichtigkeit, Leidenschaft und Herzlichkeit Italiens direkt ins Publikum bringt. Ein musikalische Auszeit vom täglichen Stress und ein Dankeschön an alle Mütter.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost für das Konzert am 10. Mai um 15:00 Uhr im Theater Akzent 10x2 Karten der Kategorie A. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 4. Mai, 09:00 Uhr.