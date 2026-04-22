Den Startenor Paolo Scariano live erleben

Paolo Scariano, geboren 1984 in Palermo, ist ein Tenor mit einer außergewöhnlichen Stimme und einer berührenden Geschichte. Schon in seiner Kindheit zeigte sich seine große Leidenschaft für die Musik – erste Auftritte in Schulaufführungen und im Kirchenchor führten ihn bis ins Finale eines Kinder-Gesangswettbewerbs.

Am 30. März 2012 kam er erstmals nach Österreich, ein Jahr später heiratete er seine Viki in Scheifling. In Klagenfurt wurde man beim Talentwettbewerb „Talent of the Year“ auf seine Stimme aufmerksam – ein Wendepunkt. Paolo begann, klassischen Gesang zu studieren, pendelte regelmäßig nach Wien zum Unterricht und feierte bald erste Erfolge mit eigenen Konzerten. 2018 wurde er mit dem Publikumspreis der Belcanto Akademie ausgezeichnet und für „Opera en plein air“ als Cavaradossi verpflichtet. Mit seinem Finaleinzug bei der ORF-Show „Die große Chance“ erlebte Paolo dann den Durchbruch.