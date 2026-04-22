Mehrparteienhaus in Flammen: Es war Brandstiftung!

Drei Tage nach dem verheerenden Brand in einer Siedlung in Graz, bei dem 13 Personen verletzt wurden, bestätigt die Polizei den Verdacht der Brandstiftung. Das Feuer soll in einem Keller voller „brennbarem Material“ – vermutlich Kartons – gelegt worden sein.
Die Vermutung stand schon länger im Raum: Eine dunkel gekleidete Frau soll in einem Kellerabteil mit Kartons hantiert haben, ehe das Mehrparteienhaus in Graz-Straßgang am Sonntag in Flammen aufging und sie vom Tatort verschwand. „Hier sind viele sicher, dass das Brandstiftung war“, sagten zwei junge Bewohner am Tag nach dem Brand bei einem „Krone“-Lokalaugenschein.
Bei dem Brand wurden 13 Personen leicht verletzt – insgesamt 16 Personen mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Zahlreiche Wohnungen brannten aus und sind teils unbewohnbar. Der Sachschaden ist enorm, in seiner Höhe aber bisher nicht bezifferbar. Die Berufsfeuerwehr Graz stand mit 46 Kräften im Einsatz.
Es war Brandstiftung!
Jetzt, am Mittwoch, bestätigt die Polizei die Spekulationen: „Mehrere Zeugen wurden einvernommen, Spuren und Hinweise wurden gesichert.“ Die Brand- und Tatortermittler des Landeskriminalamts Steiermark kamen zum Schluss: Es war Brandstiftung!
Es dürfte laut jetzigem Ermittlungsstand brennbares Material entzündet worden sein.
Landespolizeidirektion Steiermark
„Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dürfte das Feuer seinen Ausgang im Bereich eines Kellerabteils im Erdgeschoss genommen haben. Dabei dürfte laut jetzigem Ermittlungsstand brennbares Material entzündet worden sein“, heißt es in der Aussendung.
Nähere Details sind noch nicht bekannt. Die Täterin oder der Täter konnten noch nicht gefasst werden. Außerdem ist noch unklar, ob der Brand vorsätzlich oder fahrlässig gelegt wurde, heißt es auf Nachfrage.
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