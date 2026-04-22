Mehrparteienhaus in Flammen: Es war Brandstiftung!

Die Vermutung stand schon länger im Raum: Eine dunkel gekleidete Frau soll in einem Kellerabteil mit Kartons hantiert haben, ehe das Mehrparteienhaus in Graz-Straßgang am Sonntag in Flammen aufging und sie vom Tatort verschwand. „Hier sind viele sicher, dass das Brandstiftung war“, sagten zwei junge Bewohner am Tag nach dem Brand bei einem „Krone“-Lokalaugenschein.