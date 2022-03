31.566 Corona-Neuinfektionen und 36 Todesfälle

31.566 Corona-Neuinfektionen sind in den vergangenen 24 Stunden (Stand: Donnerstag, 9.30 Uhr) in Österreich registriert worden. Am Vortag gab es mit 39.493 Fällen einen starken Anstieg bei der Zahl der Neuinfizierten und insgesamt den zweithöchsten Wert seit Pandemie-Beginn. 36 weitere Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, starben zuletzt.