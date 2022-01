In Leipzig streiken Hunderte Amazon-Mitarbeiter

Beschäftigte des Online-Versandhändlers Amazon in Leipzig haben laut Gewerkschaft am Sonntagabend erneut die Arbeit niedergelegt. Etwa 400 Beschäftigte beteiligten sich an der Arbeitskampfmaßnahme, die bis Montagabend dauern solle, sagte Verdi-Fachbereichsleiter Jörg Lauenroth-Mago. Wegen der Coronapandemie seien nur kleinere Kundgebungen mit bis zu zehn Personen vor dem Standort in Leipzig geplant.