Ältere Touristin stahl 40 Kilo Sand auf Sardinien

Sanddiebstahl ist für Ökosystem tödlich

Sand- und Kieselstein-Diebstahl – vor allem durch Touristinnen und Touristen – ist ein großes Problem in Sardinien. Die Insel ist für ihre wunderschönen Strände berühmt. Dennoch entwenden Urlauber jedes Jahr Sand und Muscheln als Souvenir und schaden damit der Umwelt. Die hohen Strafen sollen das verhindern. Die meisten Touristen sind regelmäßig erstaunt über die Strafen. „Das Entwenden von Strandsand scheint zwar harmlos, ist aber für das fragile Küstensystem der Insel tödlich“, betonten die Behörden, die im Sommer die Kontrollen auf den bekanntesten Stränden verschärfen.