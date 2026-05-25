Raser (19) flüchtete vor Polizei: Drei Verletzte

Unfallverursacher schwer verletzt

Der Pkw, in dem zwei Männer (59 und 21) saßen, wurde über eine Böschung geschleudert und kam rund fünf Meter unterhalb der Straße zum Stillstand. Das Fahrzeug des Unfallverursachers blieb schwerbeschädigt auf der Brücke stehen. Der 19-jährige Einheimische erlitt schwere Verletzungen, er wurde in die Innsbrucker Klinik geflogen. Die beiden Insassen des zweiten Pkw wurden leicht verletzt ins Krankenhaus Hall gebracht. Die B183 war an der Unfallstelle bis 19.20 Uhr komplett gesperrt.