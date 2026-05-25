Kein einziger Real-Spieler in Spaniens WM-Kader

Damit reist Spanien erstmals seit 1950 ohne Spieler des Rekordmeisters und Rekord-Europacupsiegers zu einer WM-Endrunde. Dafür hat De la Fuente unter anderem Manchester Citys Mittelfeldstratege Rodri mit an Bord. Yamal hat wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel seit April kein Spiel mehr bestritten. Wenn es keine „Rückschläge“ gebe, werde man den 18-Jährigen aber von Beginn an an Bord haben, beruhigte De la Fuente. „Wir sind sehr entspannt.“