Kein einziger Real-Spieler in Spaniens WM-Kader

Spaniens Teamchef Luis de la Fuente verzichtet in seinem Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika auf Spieler von Real Madrid. Das Rückgrat des Europameisters bilden dafür gleich acht Akteure des FC Barcelona.
De la Fuente stellte sein 26-köpfiges Aufgebot am Montag in Madrid vor. Angeführt wird es von Barcelona-Jungstar Lamine Yamal. Für Real-Profis mit Möglichkeiten, wie die Verteidiger Dean Huijsen und Dani Carvajal, war kein Platz.
Damit reist Spanien erstmals seit 1950 ohne Spieler des Rekordmeisters und Rekord-Europacupsiegers zu einer WM-Endrunde. Dafür hat De la Fuente unter anderem Manchester Citys Mittelfeldstratege Rodri mit an Bord. Yamal hat wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel seit April kein Spiel mehr bestritten. Wenn es keine „Rückschläge“ gebe, werde man den 18-Jährigen aber von Beginn an an Bord haben, beruhigte De la Fuente. „Wir sind sehr entspannt.“
Sechzehntelfinale gegen Österreich?
Spanien startet am 15. Juni in Atlanta gegen WM-Neuling Kap Verde ins Turnier. Die weiteren Gruppengegner des Weltmeisters von 2010 sind Saudi-Arabien und Uruguay. Auf den Poolsieger wartet im Sechzehntelfinale der Zweite aus der Gruppe mit Österreich, Argentinien, Algerien und Jordanien. Der Gruppenzweite bekommt es mit dem Sieger des Pools zu tun, in dem das ÖFB-Team nach 28 Jahren sein WM-Comeback gibt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.