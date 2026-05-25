Alaba, Arnautovic und Herzog schrieben Kinder-Buch

Also: Dribbeln durch die Wohnung, bis der Teppich zum Käfig wird. Besonders deutlich wird das im Buch vor einem wichtigen Spiel der Kinder. Eigentlich ist die Stimmung da schon am Boden: Ein Spieler fällt aus, das Team wirkt ratlos, dann kommt David. Die Reaktion ist alles andere als Begeisterung. Zu dünn, zu ruhig, zu unscheinbar ist der David. „Das ist ja ein Henderl“, lacht einer. Doch dann beginnt „das Henderl“ zu spielen. Und plötzlich kippt alles. David ist schnell, stark und unglaublich geschickt.