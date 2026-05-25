Alkolenker (54) hatte drei Kinder mit an Bord

Weil er auffällig durch die Gegend kurvte, wurde ein 54-jähriger Autolenker am späten Sonntagabend in OÖ gestoppt. Er hatte nicht nur deutlich zu viel „getankt“, sondern auch noch drei minderjährige Kinder im Auto. Diese wurden Erziehungsberechtigten übergeben, der Alkolenker angezeigt.