Alkolenker (54) hatte drei Kinder mit an Bord

Weil er auffällig durch die Gegend kurvte, wurde ein 54-jähriger Autolenker am späten Sonntagabend in OÖ gestoppt. Er hatte nicht nur deutlich zu viel „getankt“, sondern auch noch drei minderjährige Kinder im Auto. Diese wurden Erziehungsberechtigten übergeben, der Alkolenker angezeigt.
Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise wurde ein 54-jähriger Autolenker aus Kremsmünster am Sonntag gegen 22.30 Uhr in Kremsmünster zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle angehalten. Dabei stellten die Polizisten fest, dass sich noch drei minderjährige Kinder im Auto befanden.
1,12 Promille
Diese wurden kurz darauf von einem Erziehungsberechtigten abgeholt. Ein bei dem 54-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,12 Promille, dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.
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