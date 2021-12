Hunderte Amazon-Trucks sollen in Dornbirn rollen

Befürchtungen gegenüber dem Projekt kommen vor allem von Post-Gewerkschafter Franz Mähr. Zum einen ist „amazon“ einer der größeren Kunden seines Arbeitgebers. Bis zu 15.000 Pakete befördert die Post täglich im Auftrag des Online-Riesen. Kümmert sich dieser künftig selbst um die Logistik und den Transport von A nach B, würde es im jüngst vergrößerten neuen Verteilerzentrum der Post in Wolfurt einiges an freien Kapazitäten geben. Zudem war „amazon“ in der Vergangenheit immer wieder in die Kritik geraten, da es offenbar um die Arbeitsbedingungen nicht zum besten bestellt war und auch das Gehalt der Angestellten nicht allzu üppig ausfiel. Mähr warnt deshalb vor einem drohenden Lohn- und Sozialdumping.