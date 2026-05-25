Blütenregen sorgte für Chaos in Pantheon in Rom

Brauch vor zwei Jahrzehnten wiederbelebt

Der Brauch ist schon sehr alt, war dann in Vergessenheit geraten und vor rund 20 Jahren wiederbelebt. „Es ist eine Tradition aus den ersten Jahrhunderten der Kirche“, erklärt Daniele Micheletti, Erzpriester des Pantheon, die Geschichte des Spektaktels laut Dom Radio. „Zur Herabkunft des Heiligen Geistes wurden die Blüten geworfen. Der Papst nahm am Gottesdienst teil und verkündete das Datum des Osterfestes im nächsten Jahr.“ Das Pantheon würde sich dafür perfekt eignen: „Es war eine der bekannten Hauptkirchen der Stadt, und es ist die einzige mit einer Öffnung im Dach“, so Michaletti.