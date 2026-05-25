BMW-Cabrio überschlug sich und landete am Dach

Aus noch ungeklärter Ursache verlor der Lenker eines BMW-Cabrios am Sonntag aus der A2 bei Gleisdorf die Kontrolle über sein Fahrzeug. „Das Auto kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach auf der zweiten Fahrspur liegen“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Ludersdorf, die gemeinsam mit zahlreichen anderen Helfern im Einsatz war.