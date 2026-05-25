BMW-Cabrio überschlug sich und landete am Dach

Spektakulärer Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Ludersdorf am Pfingstsonntag. Auf der A2 bei Gleisdorf in der Steiermark hatte ein Lenker die Kontrolle über seinen BMW verloren, das Fahrzeug überschlug sich und landete am Dach.
Aus noch ungeklärter Ursache verlor der Lenker eines BMW-Cabrios am Sonntag aus der A2 bei Gleisdorf die Kontrolle über sein Fahrzeug. „Das Auto kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach auf der zweiten Fahrspur liegen“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Ludersdorf, die gemeinsam mit zahlreichen anderen Helfern im Einsatz war.
Bereich zwischenzeitlich komplett gesperrt
Der Lenker erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und abtransportiert. „Für die sichere Landung des alarmierten Rettungshubschraubers musste die Südautobahn in diesem Bereich zwischenzeitlich komplett für den Verkehr gesperrt werden“, so die Feuerwehr.
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