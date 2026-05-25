Russell: „Götter wollen mich nicht dabeihaben“

Mercedes will „transparent bleiben“

Mercedes-Teamchef Toto Wolff trieben die Duelle, die sich seine Piloten in den ersten knapp 30 Runden geliefert hatten die Schweißperlen auf die Stirn. „Ich hätte mir gewünscht, dass sie ein bisschen rausnehmen. Das ist aber nicht passiert“, sagte der Wiener „Mir ist lange viele Runden heiß geworden.“ Wie viele Rennen er sich das so anschauen würde, stellte Wolff auf ServusTV selbst infrage. „Das Wichtigste ist, dass wir mit beiden transparent bleiben. Sie haben beide die gleichen Möglichkeiten. Wir würden nie ein Auto einbremsen, als Team muss das unsere Priorität sein.“